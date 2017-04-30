أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، عن ارتفاع إجمالي صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري؛ لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقارنة 870 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 58%.

وأوضح التقرير الربع السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع أغلب صادرات القطاع، وعلى رأسها الحلي والأحجار الكريمة (مشغولات ذهبية- سبائك) والتي قفزت بنحو 88%؛ لتسجل 703 ملايين دولار، مقابل 373 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، استحوذ السوق الإماراتي على النصيب الأكبر منها، بحجم صادرات بلغ 6. 447 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي صادرات قطاعات صناعات معدنية سجلت زيادة بلغت 72% لتبلغ 1. 1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 645 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2016، لافتا إلى أن صادرات القطاع من الحديد والصلب زادت بنحو 335%؛ لتصل إلى 216 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار.

كما زادت صادرات القطاع من الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 5 في المائة؛ لتسجل 103 ملايين دولار، خلال الشهور الثلاث الأولى من العام، مقابل 97 مليون دولار، كما زادت صادرات الزنك ومصنوعاته لتبلغ 366 ألف دولار، مقابل 68 ألف دولار.

وفيما سجلت صادرات المواسير تراجعا طفيفا، خلال الربع الأول من العام الحالي؛ لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار، كما انخفضت صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من الحديد الصلب لتبلغ 29 مليون دولار، مقابل 58 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات النحاس ومصنوعاته، بنحو 13%، لتسجل 34 مليون دولار، مقابل 39 مليون دولار، وشهدت صادرات القطاع من عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة تراجعا طفيفا؛ لتسجل 11 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت صادرات الرصاص ومصنوعاته بنحو 24%، لتبلغ 2 مليون دولار، مقابل 3 ملايين دولار.

فيما حافظت كلا من صادرات النيكل ومصنوعات، وخامات ومركزات وخبث رماد من معادن على مستوى صادراتها، عند 5 ملايين و2 مليون دولار على التوالي.

وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء أوضح التقرير تحقيق زيادة بنحو 18% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ لتصل إلى 267 مليون دولار، مقابل 225 مليون دولار في نفس الفترة من 2016.

لافتا إلى أن إجمالي صادرات الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 11 في المائة؛ لتسجل 55 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة لها، حيث تم تصدير 7. 322 ألف طن، بقيمة 8. 17 مليون دولار، كما زادت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 20% لتبلغ 65 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار، استحوذت الهند على النصيب الأكبر منها، بحجم صادرات بلغت 1. 6 ملايين دولار، وزادت صادرات الأسمنت بنسبة 96 في المائة؛ لتبلغ 22 مليون دولار، مقابل 11 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات القطاع من المواد المحجرية والمعدنية بنحو 26 في المائة لتسجل 60 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار، كما زادت صادرات الأدوات الصحية، بنحو 15% لتبلغ 29 مليون دولار، مقابل 25 مليون دولار.

في المقابل أوضح التقرير تراجع صادرات سيراميك قرميد أسقف وطوب من خزف، بنسبة 1% ليسجل 27 مليون دولار، مقابل 28 مليون دولار بالربع الأول من 2016، كما انخفضت صادرات المواد العازلة بنحو 21 في المائة لتسجل 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار.