تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

- قطاع صندوق التنمية الثقافية، ينظم ندوة بعنوان “اسمع واعرف” مع الفنان هاني شنودة الساعة 7 مساء بقصر الأمير طاز، كما ينظمر القصر ورشة الفن التشكيلي من سن (6- 20) سنة الساعة 2 ظهرا، وفي نفس الموعد تقام ورشة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي، كما يتم تعليم نظريات العود للمبتدئين والمتقدمين طوال اليوم ببيت الهراوي “بيت العود العربي” من الساعة 4 عصرا، ويقيم مركز طلعت حرب الثقافي عرضا فنيا لفرقة “الصامتين” للأداء الحركي بقيادة رضا عبد العزيز الساعة 6 مساء، وينظم القصر ورشة تنمية مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة الساعة 10 صباحا، وورشة أخرى للتمثيل الساعة 4 عصرا، أما مركز إبداع الطفل ببيت العيني فينظم ورشة تعليم الرسم الساعة 12 ظهرا، وتقدم فرقة التنورة التراثية عروضها الفنية الساعة 7:30 مساء بوكالة الغوري، ويقيم بيت السحيمي ورشة زخرفة الساعة 11 صباحا، وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية تعرض مسرحية “ملوك الضباب” الساعة 7 مساء.

- قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يستمر في تنظم معرض الفنانة ليلى الحكيم بمركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا، وبمركز الحضار الإسلامية بالخليفة يقام معرض فن تشكيلي بعنوان “رسائل قصيرة” للدكتور محمد عبد الرازق، الساعة 11 صباحا.

- البيت الفني للمسرح، يقدم عرض “المحاكمة” على المسرح القومى بالعتبة الساعة 8:30 مساء، ” قواعد العشق 40 “على مسرح السلام فى الساعة الثامنة مساء، “لعبة العراف”على مسرح الغد بالعجوزة فى الساعة الثامنة مساء،”يوم أن قتلوا الغناء “على مسرح الطليعة فى تمام التاسعة مساء، “كلنا لها “على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور الساعة السابعة مساء، “العشق المسموع “مسرح ميامى، فى الثامنة مساء، “عشاء عمل “على مسرح أوبرا ملك برمسيس فى تمام الثامنة مساء.

- دار الأوبرا المصرية، تنظم حفلا فنيا للمعهد العالي للكونسرفتوار الساعة 8 مساء على مسرح الجمهورية، كما يقام حفل فني لفرقة “يوركا” الساعة 8 مساء على المسرح المكشوف، إلى جانب حفل فني لفرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني الساعة 8 مساء على المسرح الكبير، إضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب الساعة 8 مساء على المسرح الصغير.

- يعقد المجلس الأعلى للثقافة، المؤتمر السنوى للجنة الكتاب والنشر تحت عنوان “المكتبات والنشر ودورهما فى التنمية المستدامة” وذلك يومى السبت والاحد 29 و 30 ابريل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.