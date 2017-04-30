حدث في مثل هذا اليوم 30 أبريل.. انتحار "هتلر" وزوجته

1789 - جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها.

1812 - لويزيانا تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية رقم 18 وذلك بعدما باعها نابليون بونابرت للولايات المتحدة.

1898 - تأسيس دير ترابيست في هاكوداته، وهو يعتبر أول دير كاثوليكي للإناث في اليابان.

1854 - إنشاء أول خط سكة حديد في البرازيل.

1918 - افتتاح جامعة طوكيو للإناث.

1945 - الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون ينتحران بعد يوم واحد من زواجهما وذلك في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية.

1960 - البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني.

1975 - القوات الفيتنامية الشمالية تستولي على مدينة سايغون مسدلة الستار على حرب فيتنام.

1978 - الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي لأول مرة في التاريخ وذلك على عربات تجرها الكلاب.

1980 - الملكة جوليانا ملكة هولندا تتنازل عن العرش لابنتها الأميرة بياتريكس، والتي أصبحت تلقب بالملكة بياتريكس.

1984 - توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

1992 - المنظمة الأوروبية للفيزياء تعلن أن خدمة الواب خالية من الرسوم وباستطاعة الكل استخدامها.

2004 - إندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير بعد 18 شهرًا قضاها في السجن نتيجة ضلوعة في تفجيرات بالي.

2008 - انتخاب همام سعيد كمراقب عام الإخوان المسلمون في الأردن خلفًا لسالم الفلاحات.

2014 - ملايين العراقيين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية لِسنة 2014 وسط إجراءات أمنية مشددة.

2015 - المسبار مسنجر الفضائي التابع لناسا يُنهي رحلته التي استمرت 11 عامًا في بث صورٍ لكوكب عطارد وتحطَّم فوق سطح الكوكب.