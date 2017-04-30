حدث في مثل هذا اليوم 30 أبريل.. انتحار "هتلر" وزوجتهالأحد، 30 ابريل 2017 12:22 م
1789 - جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها.
1812 - لويزيانا تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية رقم 18 وذلك بعدما باعها نابليون بونابرت للولايات المتحدة.
1898 - تأسيس دير ترابيست في هاكوداته، وهو يعتبر أول دير كاثوليكي للإناث في اليابان.
1854 - إنشاء أول خط سكة حديد في البرازيل.
1918 - افتتاح جامعة طوكيو للإناث.
1945 - الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون ينتحران بعد يوم واحد من زواجهما وذلك في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية.
1960 - البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني.
1975 - القوات الفيتنامية الشمالية تستولي على مدينة سايغون مسدلة الستار على حرب فيتنام.
1978 - الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي لأول مرة في التاريخ وذلك على عربات تجرها الكلاب.
1980 - الملكة جوليانا ملكة هولندا تتنازل عن العرش لابنتها الأميرة بياتريكس، والتي أصبحت تلقب بالملكة بياتريكس.
1984 - توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
1992 - المنظمة الأوروبية للفيزياء تعلن أن خدمة الواب خالية من الرسوم وباستطاعة الكل استخدامها.
2004 - إندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير بعد 18 شهرًا قضاها في السجن نتيجة ضلوعة في تفجيرات بالي.
2008 - انتخاب همام سعيد كمراقب عام الإخوان المسلمون في الأردن خلفًا لسالم الفلاحات.
2014 - ملايين العراقيين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية لِسنة 2014 وسط إجراءات أمنية مشددة.
2015 - المسبار مسنجر الفضائي التابع لناسا يُنهي رحلته التي استمرت 11 عامًا في بث صورٍ لكوكب عطارد وتحطَّم فوق سطح الكوكب.
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قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
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نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
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«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
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قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
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فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
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