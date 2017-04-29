كشفت وزارة الخارجية الروسية أن المصارف الأمريكية جمدت تسديد الدفعة المالية الروسية لتنفيذ برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بعلاج السرطان 2017.

وقالت الوزارة - طبقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية: “إن الجانب الأمريكي طلب استفسارا من المصرف الروسي حول علاقة التحويل المالي المذكور بإيران، وعلى الرغم من تأكيدات المصرف الروسي أن هذه الأموال مخصصة لتحقيق أهداف إنسانية بحتة، إلا أن المصارف الأمريكية عرقلت نقل وتحويل الدفعة لعدة أسابيع، وفي بداية أبريل الجاري، أعادت الأموال المجمدة إلى حساب المؤسسة الحكومية (روس آتوم)، ولهذا السبب، لم تتسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن التبرع المالي الروسي المخصص لبرنامج علاج السرطان في 2017”.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذا التصرف من قبل المصارف الأمريكية بأنه “تعسفي، في إطار القيود التي فرضتها واشنطن دون تمييز وتصيب حتى العمليات الإنسانية البحتة”، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الجانب الروسي طرح هذا الموضوع خلال الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين، إلا أن الإدارة الأمريكية لم توضح لمصارفها خطأ الخطوات التي تتخذها.