أكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب استقرت اليوم السبت، موضحًا أن الجرام عيار 21 سجل نحو 634 جنيهًا، والجرام عيار 18 سجل نحو 543 جنيهًا.

وأضاف واصف في تصريحات صحفية، أن الجرام عيار 24 سجل نحو 724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5072 جنيهًا، وسجل السعر العالمى نحو 1263 دولارا للأوقية.