وصل 30 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) إلى قاعدة عسكرية في ولاية هلمند التي تسيطر حركة طالبان على قسم منها جنوبي أفغانستان، وذلك لأول مرة منذ انسحابها عام 2014.

وشارك قائد القوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون في حفل أقيم بمناسبة عودة قوة النخبة هذه، والتي يتوقع وصول 300 من عناصرها خلال الأسابيع المقبلة.

ووصل المارينز خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد مصدر لوكالة “فرانس برس”، وسيواصلون الانتشار في وقت باشرت حركة طالبان “هجوم الربيع” السنوي، متوعدة باستهداف القوات الأجنبية.

وأرسلت طلائع المارينز في سياق التبديل الاعتيادي للقوات الأمريكية التي تنشر 8400 عنصر في أفغانستان في إطار قوات الحلف الأطلسي، بهدف دعم القوات الأفغانية في تصديها للمسلحين، غير أن 2150 منهم يقومون بعمليات خاصة ضد المجموعات المتهمة بالإرهاب.

وخلافا لمهماتهم السابقة، فإن المارينز لن يقوموا مبدئيا بدور مباشر في المعارك ضد المتمردين، بل ستقتصر مهمتهم على تقديم التدريب والنصح لقوات الجيش والشرطة الأفغانية.

ويذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية تكبدت خسائر فادحة في ولاية هلمند المحاذية لباكستان، وقتل منها مئات العناصر.

وولاية هلمند هي الأولى عالميا في إنتاج الأفيون الذي يؤمن لحركة طالبان القسم الأكبر من مداخيلها من خلال إتاوات تفرضها على المزارعين.