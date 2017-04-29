نفى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة الشيخ عبدالله رشدي للتحقيق بعد شكره في مؤسسة الأزهر، قائلًا: “الكلام ده عته، هو اتحول للتحقيق بسبب كثرة أخطائه”، موضحًا أنه من العته أن يعتقد البعض أن الدفاع عن الأزهر كقلعة للعلم شيخا ومشيخة وجامع وجامعة سيئ لأن يتحول الشخص للتحقيق.

وقال طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، مع الإعلامي سعيد حساسين: “الكلام ده مستحيل، شيخ الأزهر ده أستاذنا ومعلمنا، ده إحنا أولى الناس بالدفاع عن فضيلة الإمام أحمد الطيب”.

وأشار إلى أنه ليس ضد النقد البناء سواء لوزارة الأوقاف أو لمشيخة الأزهر، ولكنه يرفض أن ينال أحد من شخصية الإمام أحمد الطيب، وليس هناك ثمة خلافات بين الأزهر والأوقاف، بينما البعض يسعى لإثارة ذلك كي ينال من مؤسسات الدولة.

وتابع: “مؤسسات الدولة خط أحمر”.