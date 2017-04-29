عزز فريق موناكو موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تولوز 3-1، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ونجح موناكو في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية، ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم أولًا تويفونين بهدف لتولوز في الدقيقة 46، ثم تعادل كميل جليك لموناكو في الدقيقة 49، وتكفل كليان مبابي وتوماس ليمار بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 64 و75.

وواصل كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي، تألقه اللافت هذا الموسم، بمساهمته بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه ليكون بذلك قد أحرز 22 هدفًا في آخر 20 مباراة شارك بها كأساسي، في كل البطولات هذا الموسم.

وأشارت شبكة “سكواكا”، عبر حسابها على موقع تويتر، إلى رقم قياسي آخر للمهاجم الفرنسي الواعد، حيث بات أصغر لاعب في القرن الـ21 يسجل 15 هدفًا في بطولة دوري أوروبية، وذلك في سن 18 عامًا و129 يومًا.

ورفع موناكو بذلك رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد تولوز عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.