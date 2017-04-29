كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم وضع حجر الأساس لمجمع مواد البناء بسوهاج.

وقال: إن الصعيد كان مهملا لفترات طويلة للغاية وآن الأوان لتدشين مشاريع استثمارية في محافظات الصعيد.

وأضاف “قابيل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، اليوم السبت، أنه سيتم الانتهاء من مجمع مواد البناء بسوهاج خلال عامين، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد وخلق مجتمع عمراني متطور بالصعيد.

وأشار إلى أن هناك رخصتين لمجمعي مواد بناء في الصعيد سيتم الكشف عنهما في وقته، مؤكدًا أن مشروع تنمية الصعيد لم يتم البدء به بعد ولكن سيتم العمل عليه قريبًا وفقا لخطة صندوق النقد الدولي.