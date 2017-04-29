تورينو يخطف تعادلاً صعباً من تورينو في الدوري الإيطالي

تعادل فريق تورينو مع ضيفه سامبدوريا بنتيجة 1 ـ 1 اليوم السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم التشيكي الصاعد باتريك ستشيك بهدف لسامبدوريا في الدقيقة 12 معلنا عن الهدف الحادي عشر له هذا الموسم ، ولكن ستشيك تعرض للإصابة في الكتف وغادر الملعب في الدقيقة 46 .

وأدرك خوان إيتوربي مهاجم منتخب باراجواي التعادل لتورينو في الدقيقة 78، وأهدر اندريا بيلوتي عدة فرص محققة لتورينو ليبقى في صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا بالتساوي مع البوسني إدين دجيكو هداف روما.

وظل تورينو في المركز التاسع برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط أمام سامبدوريا صاحب المركز العاشر.