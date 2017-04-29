تباينت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم السبت، وبلغ سعر حديد «عز» 9600 جنيه للطن، و«بشاي» 9550 جنيهًا للطن، و”المصريين” 9525 جنيهًا للطن، والعتال 9530 جنيهًا للطن.

وسجل سعر حديد «مصر ستيل» 9350 جنيهًا للطن، و«الجيوشي» 9350 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد «المراكبي» 9420 جنيهًا للطن، و«عطية» 9480 جنيهًا للطن، و«العشري» 9350 جنيهًا للطن.