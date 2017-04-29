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بيرنلي يهزم كريستال بالاس بثنائية ويبتعد عن منطقة الهبوط في البريمييرليج
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بيرنلي يهزم كريستال بالاس بثنائية ويبتعد عن منطقة الهبوط في البريمييرليج

السبت، 29 ابريل 2017 11:11 ص

حقق بيرنلي فوزا ثمينا خارج أرضه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين للاشئ في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليبتعد بذلك عن منطقة الهبوط.
ويدين الفريق الزائر بالفوز للاعبين آشلي بارنس الذى سجل في الدقيقة (8) وأضاف آندري جراي الهدف الثاني في الدقيقة (85).
وبهذا الفوز ابتعد بيرنلي عن منطقة الخطر بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع عشر في حين تجمد رصيد كريستال بالاس في المركز الـ 16 عند 38 نقطة.

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