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شاهد.. أشرف عبدالباقي ينشر الصور الأولى من عقد قران محمد أنور
محمد أنور

شاهد.. أشرف عبدالباقي ينشر الصور الأولى من عقد قران محمد أنور

السبت، 29 ابريل 2017 11:15 ص

احتفالاً منه بعقد قران أحد أفراد فرقته المسرحية، نشر الفنان أشرف عبد الباقي، مجموعة من الصور له برفقة نجم مسرح مصر محمد أنور وخطيبته نوران، من عقد قرانهما، الذي أقيم، منذ قليل.

وحضر عقد القران عدد كبير من نجوم مسرح مصر، وعلي رأسهم الفنان على ربيع، والفنانة سارة الدرزاوي، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، والفنانة ويزو وخطيبها.

يذكر أن الفنان محمد أنور، فاجأ جمهوره ومحبيه، الجمعة الماضية، بارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، لكنه رفض الإفصاح عن هويتها.

عقد قران محمد أنور

عقد قران محمد أنور

عقد قران محمد أنور

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