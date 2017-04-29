فاز فريق ليفانتي على ريال أوفييدو بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة 36 من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم ، ليضمن بذلك قبل ست جولات التأهل “الليجا” في الموسم المقبل ، عقب عام من الهبوط للدرجة الثانية .

سجل هدف ليفانتي والمباراة الوحيد سيرجيو بوستيجو ريدوندو في الدقيقة 54 ليرفع رصيد فريقه إلى 77 نقطة وأصبح من الصعب على خيتافي صاحب المركز الثالث وله 56 نقطة الوصول إليه.

وسيطر ليفانتي على صدارة الترتيب منذ الجولة الرابعة وتمكن من زيادة الفارق مع ملاحقيه ، وضمن الصعود بعد 36 مباراة.

يذكر أن صاحبي المركز الأول والثاني يتأهلان مباشرة لليجا، بينما تخوض الفرق من الثالث للسادس مباريات فاصلة فيما بينها لتحديد الطرف الثالث المتأهل.