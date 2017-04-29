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السبت 29 ابريل 2017 10:59 مساءً
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اليوم.. إيناسيو يكشف الأسرار في الظهور الأول مع شوبير
ايناسيو - الزمالك

اليوم.. إيناسيو يكشف الأسرار في الظهور الأول مع شوبير

السبت، 29 ابريل 2017 10:59 م

يحل البرتغالي أوجاستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على الإعلامي أحمد شوبير مساء اليوم السبت، في الظهور الأول للمدرب عقب تعاقده مع القلعة البيضاء وذلك عبر برنامج “مع شوبير” الذي يُقدم عبر فضائية “صدى البلد” في الحادية عشر مساءً يوميا من السبت للأربعاء.

ويُجيب المدير الفني عن عدد كبير من التساؤلات أهمها: هل الزمالك قادر على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، ويكشف عن مصير مسابقة الدوري بالنسبة له هل انتهت أم أن الأمل باقي بمنافسة الأهلي حتى نهاية المسابقة.

ويوضح المدرب البرتغالي أهم المشاكل والصعوبات الذي تواجهه مع الفريق الأبيض واللاعبين والمراكز التي ينوي ضمها بداية من الموسم القادم وعن الذي يفكر في الاستغناء عنهم.

ويتحدث عن  أسباب موافقته على تدريب الزمالك وقبوله للتحدي في الوقت الحالي وكيف تمت المفاوضات.

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