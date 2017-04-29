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السبت 29 ابريل 2017 11:06 مساءً
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بالصور.. تعرف على المؤهلين للمراحل النهائية في "أراب جوت تالنت"
أراب جوت تالنت

بالصور.. تعرف على المؤهلين للمراحل النهائية في "أراب جوت تالنت"

السبت، 29 ابريل 2017 11:05 م

اختار جمهور برنامج “أراب جوت تالنت” فريق “موزار” من أجل الصعود إلى المراحل النهائية وذلك فى ختام الحلقة الثالثة المباشرة من البرنامج.

بينما أنقذت لجنة التحكيم المتسابقة المغربية عبير العابد لتصعد هى الأخرى إلى النهائيات.

يذكر أن برنامج “عرب جوت تالنت” تتكون لجنة تحكيمه من أحمد حلمى ونجوى كرم وعلى جابر.

أراب جوت تالنت

أراب جوت تالنت

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