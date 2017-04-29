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شاهد.. ماذا قال "الكينج" لبابا الفاتيكان؟
حفل محمد منير بالعين السخنة

شاهد.. ماذا قال "الكينج" لبابا الفاتيكان؟

السبت، 29 ابريل 2017 10:54 م

بعد زيارة بابا الفاتيكان إلى مصرن وجه الفنان محمد منير رسالة شكر للبابا فرانسيس “بابا الفاتيكان” معتبرا أن زيارتة زادت مصر قداسة.

وكتب الكينج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قائلا: “قداسة بابا الفاتيكان، زيارتكم لمصر رفعت من روحنا المعنوية وأثبتت أن مصر قادرة وعالمة بمعانى التحضر والحب و السلام، قلت قداستكم إنها الأرض المقدسة وبالفعل ازدادات قداسة مصر بزيارتكم”.

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