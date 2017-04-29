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دورتموند يهنئ بايرن ميونخ على اللقب الالماني
بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

دورتموند يهنئ بايرن ميونخ على اللقب الالماني

السبت، 29 ابريل 2017 10:54 م

فى لافتة رائعة للغاية تنبذ التعصب الأعمى فى كرة القدم، وجه فريق بوروسيا دورتموند التهنئة لغريمه التقليدى بايرن ميونخ، بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالى، والـ 27 فى تاريخه، وذلك رغم المنافسة الكبيرة بينهما.

ونشر دورتموند عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تدوينة هنأه فيها باللقب كتب عليها: “تهانينا لكم من دورتموند”.

ولم يفوت البافاريين تلك الحظة حيث رد على أسود الفيستيفال قائلاً: “شكراً لكم”.

وفي وقت سابق كان بايرن ميونخ قد نشر عبر حسابه الرسمي تدوينة جاء فيها :”النهاية.. نحن أبطال ألمانيا 2017”.

وكان دورتموند قد حقق الفوز منذ أيام قليلة ماضية عل البافاريين وأطاح به من كأس ألمانيا بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء نصف النهائي

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