أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري حدد موعد المباريات الثلاث للفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي يخوضها على ملعبه.

وحدد الجهاز الفني موعداً للمباراة الأولى على ملعبه أمام زاناكو الزامبي يوم 13 مايو المقبل، بينما تحدد يوم 4 يونيو المقبل موعداً لمباراة الوداد المغربي ضمن مواجهات الجولة الثالثة، فيما تقرر إقامة مباراة الجولة السادسة أمام القطن الكاميروني يوم 9 يوليو المقبل.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أخطر إدارة الكرة بالنادي بفتح باب القيد الإفريقي بداية من غدٍ الأحد.

وأضاف أن الأهلي لا يزال لديه 4 أماكن شاغرة في القائمة الإفريقية بعدما تم قيد 26 لاعباً فقط في يناير الماضي موضحاً أنه يحق للجهاز الفني استكمال قائمة الـ30 لاعبا حتى نهاية دور المجموعات.

وكان حسام البدري قد أعلن الاستقرار على قيد أحمد الشيخ صانع الألعاب المعار للمقاصة بعد عودته للأهلي بجانب ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأحمر.