دعم نجمي نادي الزمالك السابقين خالد الغندور، وأحمد حسن زميلهما السابق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ، بعد الهجوم الذي تعرض له من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عصر اليوم السبت بمقر النادي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” : ” “حازم إمام محترم متربي ابن ناس ولاعب كبير ورمز من رموز نادي الزمالك ولن نسكت بعد اليوم علي إهانة أي رمز من رموز نادينا الكبير”.

ونشر أحمد حسن صورة تجمعه بحازم إمام عبر صفحته الشخصية وعلق قائلا : ” “إنه الإمبراطور الخلوق ابن الخلوق أيها السرطان الدخيل على الرياضة المصرية”.

وكان مرتضى منصور قد هاجم حازم إمام خلال الفترة الماضية واتهمه بعدم مساندة النادي خلال أزمة مباراة المقاصة