انتزع برشلونة فوزًا ثمينًا ومستحقًا على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

لعبت أخطاء لاعبي إسبانيول دورًا مؤثرًا في فوز البارسا، ليحسم ديربي كتالونيا، ويحصد ثلاث نقاط ثمينة، عاد بها مجددًا للصدارة برصيد 81 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 50 نقطة في المركز التاسع بجدول الليجا.