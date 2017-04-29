النصر السعودي يضرب الشباب في دوري جميلالسبت، 29 ابريل 2017 10:40 م
انتزع النصر وصافة الدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الشباب 1 / صفر، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري، وساعده في ذلك سقوط اتحاد جدة في فخ التعادل 2 / 2 أمام الفيصلي.
وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة، تعادل الخليج مع الفتح 1 / 1 والقادسية مع الاتفاق بذات النتيجة وفوز الهلال على الوحدة 3 / 1 والتعاون على الباطن 4 / 3.
ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور أيالا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.
ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، متفوقا على اتحاد جدة بفارق المواجهات المباشرة، فيما توقف رصيد الشباب عند 30 نقطة في المركز السابع.
وفي المباراة الثانية، سقط اتحاد جدة في فخ التعادل 2 / 2 أمام ضيفه الفيصلي ليفقد وصافة الدوري.
وسجل هدفي اتحاد جدة عمار سراج النجار وربيع سفياني في الدقيقتين 31 و75، فيما سجل هدفي الفيصلي ميرسيا أكسينيتي ومنصور حمزي في الدقيقتين 43 و63.
ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع.
يذكر أن الهلال كان قد توج بلقب الدوري بعدما تغلب على الشباب 2 / 1، في الجولة الرابعة والعشرين، ليحصد اللقب الرابع عشر في تاريخه، والذي ظل غائبا عن خزائنه خلال المواسم الخمسة الأخيرة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالمسابقة.
وكان الوحدة قد هبط رسميا من دوري المحترفين، في الجولة الماضية أيضا.
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