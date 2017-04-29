تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير المحاور والطرق بمدينة 6 أكتوبر، حيث بدأ بأعمال تطوير محور جمال عبدالناصر، حيث يتم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ومسار للدراجات، بجانب الانتهاء من الرصف.

واشار الوزير إلى أن الهدف من هذه المشروعات تخفيف الضغط المرورى، وتحقيق انسيابية مرورية لحركة النقل داخل المدينة، وبينها وبين المناطق المختلفة، وخلال تفقده أعمال تطوير محور طريق وصلة دهشور الشمالية من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى طريق الواحات، قال الوزير: تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق ليصبح كل اتجاه 5 حارات مرورية بعرض 17م لكل اتجاه، وذلك لاستيعاب كثافة السيارات المتجهة من وإلى طريق مصر / إسكندرية الصحراوى، وذلك بتكلفة نحو 112 مليون جنيه، بجانب أعمال تأهيل ونقل الكهرباء بتكلفة 63 مليون جنيه، ويتم تنفيذ كوبرى علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير وتحسين الصورة البصرية والذهنية، لطريق جمال عبدالناصر، وتشمل أعمال التطوير إنشاء حدائق، وشبكة رى، ومسطحات خضراء، وممشى، وحارات عجل على جانبى الطريق.

وطالب الوزير الشركة المنفذة للأعمال بتكثيف العمل بالموقع لسرعة الانتهاء منه، حيث هناك تكدس مرورى ومعاناة حاليا، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة يومية لموقف التنفيذ.

ثم تفقد الوزير مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، الذى يتم تنفيذه بمدينة ٦ أكتوبر، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث اشار رئيس جهاز المدينة المهندس عصام بدوى إلى أنه يتم تنفيذ ٤٢٠٠ وحدة بمشروع “دار مصر” حاليا بـ٦ أكتوبر، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، ويبدأ جهاز المدينة فى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع للعمارات التى انتهت الهيئة الهندسية من تنفيذها.