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البرلمان يناقش أزمة تعيين ابنة وزير الأوقاف في البترول
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

البرلمان يناقش أزمة تعيين ابنة وزير الأوقاف في البترول

السبت، 29 ابريل 2017 11:05 م

اقتربت أزمة تعيين نجلة وزير الأوقاف شيماء محمد مختار جمعة بإحدى شركات البترول من دخول مجلس النواب.

وتقدم النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال ضد وزير البترول المهندس طارق الملا حول تعيينه ابنة وزير الأوقاف في شركة ميدور .

وقال رحيم في بيان له اليوم، إنه يسأل وزير البترول حول أسباب تعيين ابنة وزير الأوقاف الحاصلة على ليسانس آداب انجليزي في شركة ميدور للبترول رغم أنها حديثة التخرج دفعة 2016 في الوقت الذي يعاني فيه آلاف من خريجي كليات الهندسة قسم بترول وتعدين من عدم الحصول على وظائف.

وأضاف رحيم: أريد أن أعرف القواعد التي تم التعيين على أساسها، موضحا أن التعيين في الوزارات والهيئات الحكومية لا يتم إلا بمسابقة رسمية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وشدد رحيم علي ضرورة أن تكون الشفافية والعدالة أساس عمل الوزير طارق الملا في قطاع البترول، متسائلا: هل كل الخريجين يحظون بفرص متساوية أمام الوزير ووزارته وشركاته أم أن تعيين ابنة وزير الأوقاف خريجة 2016 جاء لكونها ابنة وزير.

وتساءل: ما حقيقة الأنباء التي ترددت عن تعيين أكثر من 188 موظف وعامل بمختلف شركات البترول في عهد طارق الملا فقط رغم أنه الوزير الوحيد الذي لا يستجيب للنواب في أي طلب سواء تعيين أو نقل او حتي تسوية حالة وظيفية، على حد قول البيان.

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