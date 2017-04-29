هاجم وزير الخارجية الإماراتي أنور قراقاش، صحيفة “هافنجتون بوست” الأمريكية باللغة العربية في سلسلة تغريدات متهما إياها بأنها صحيفة “إخوانية” بامتياز.

وكتب قراقاش في تغريدة” الخط التحريري للهافنجتون بوست العربية حزبي إخواني بإمتياز، تغطيته حول مصر خير دليل وموقفه المتحامل على السعودية يصب في ذات الاتجاه”.

الخط التحريري للهفنغتون بوست العربية حزبي أخواني بإمتياز، تغطيته حول مصر خير دليل، وموقفه المتحامل على السعودية يَصْب في ذات الإتجاه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 29, 2017

وفي تغريدة أخرى أوضح قرقاش:” مشروع الهافنجتون بوست العربي لم يستطع أن يجاري مهنية النسخة الإنجليزية و انحاز للإخوان ولموقف فاجر تجاه مصر والإمارات وخبيث تجاه السعودية”.

مشروع الهفنغتون بوست العربي لم يستطع أن يجاري مهنية النسخة الإنجليزية، وإنحاز للأخوان ولموقف فاجر تجاه مصر والإمارات وخبيث تجاه السعودية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 29, 2017

وفي تغريدة ثالثة، كتب:” بعد فشل مشروع الإخوان في التجربة والتطبيق تحول إلى مشروع إعلامي لئيم متقطع الصوت هامشي التأثير. الهافنجتون بوست العربية أحد أبواقه”.

بعد أن فشل مشروع الإخوان في التجربة والتطبيق تحول إلى مشروع إعلامي لئيم، متقطع الصوت هامشي التأثير، الهفنغتون بوست العربية أحد أبواقه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 29, 2017

وبعد أن فشل مشروع الإخوان في التجربة والتطبيق تحول إلى مشروع إعلامي لئيم، متقطع الصوت هامشي التأثير، الهفنغتون بوست العربية أحد أبواقه.