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وزير الخارجية الإماراتية يهاجم "هافنجتون بوست" ويؤكد: صحيفة "إخوانية" بامتياز
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

وزير الخارجية الإماراتية يهاجم "هافنجتون بوست" ويؤكد: صحيفة "إخوانية" بامتياز

السبت، 29 ابريل 2017 10:45 م
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هاجم وزير الخارجية الإماراتي أنور قراقاش، صحيفة “هافنجتون بوست” الأمريكية باللغة العربية في سلسلة تغريدات متهما إياها بأنها صحيفة “إخوانية” بامتياز.

وكتب قراقاش في تغريدة” الخط التحريري للهافنجتون بوست العربية حزبي إخواني بإمتياز، تغطيته حول مصر خير دليل وموقفه المتحامل على السعودية يصب في ذات الاتجاه”.

وفي تغريدة أخرى أوضح قرقاش:” مشروع الهافنجتون بوست العربي لم يستطع أن يجاري مهنية النسخة الإنجليزية و انحاز للإخوان ولموقف فاجر تجاه مصر والإمارات وخبيث تجاه السعودية”.

وفي تغريدة ثالثة، كتب:” بعد فشل مشروع الإخوان في التجربة والتطبيق تحول إلى مشروع إعلامي لئيم متقطع الصوت هامشي التأثير. الهافنجتون بوست العربية أحد أبواقه”.

وبعد أن فشل مشروع الإخوان في التجربة والتطبيق تحول إلى مشروع إعلامي لئيم، متقطع الصوت هامشي التأثير، الهفنغتون بوست العربية أحد أبواقه.

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