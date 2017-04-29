 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 11:10 مساءً
روابط سريعة
سكاي نيوز: مروحيات إسرائيلية تضرب ريف القنيطرة جنوبي سوريا
مروحيات

سكاي نيوز: مروحيات إسرائيلية تضرب ريف القنيطرة جنوبي سوريا

السبت، 29 ابريل 2017 10:21 م

أفادت مصادر ميدانية لقناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم السبت بسماع دوي انفجارات في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وسط تحليق مكثف لمروحيات عسكرية إسرائيلية.
ولم تشر المصادر الى مزيد من التفاصيل.

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن الخميس الماضي أن أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي تعرض إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ ، مؤكدا أن تلك الصواريخ انطلقت من داخل الأراضي الإسرائيلية وأدت إلى حدوث انفجارات في المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3