أفادت مصادر ميدانية لقناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم السبت بسماع دوي انفجارات في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وسط تحليق مكثف لمروحيات عسكرية إسرائيلية.

ولم تشر المصادر الى مزيد من التفاصيل.

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن الخميس الماضي أن أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي تعرض إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ ، مؤكدا أن تلك الصواريخ انطلقت من داخل الأراضي الإسرائيلية وأدت إلى حدوث انفجارات في المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية.