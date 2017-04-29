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وزير السياحة: 100 فضائية تحدثت عن زيارة بابا الفاتيكان لمصر
وزير السياحة يحيى راشد‎

وزير السياحة: 100 فضائية تحدثت عن زيارة بابا الفاتيكان لمصر

السبت، 29 ابريل 2017 10:19 م

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن العالم يتحدث عن مصر بلد السلام والأمان عقب زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لها، مؤكدًا أن أكثر من 100 قناة فضائية تحدثت عن زيارة البابا لمصر، ولم تخرج كلمة سلبية عن الدولة المصرية طوال الأسبوع الأخير.

وأضاف “راشد”، خلال تصريحات تليفزيونية: “القيادة السياسية فى مصر حرصت على أن تخرج زيارة البابا فرانسيس إلى مصر بالشكل الذى رأيناه على مدى اليومين الأخيرين”، مشيرا إلى أن زيارة بابا الفاتيكان خير رد على كل الأشخاص الذين يتحدثون عن مصر بشكل سلبى.

وأوضح وزير السياحة، أن بابا الفاتيكان تحدث عن مصر بإيجابية شديدة للغاية، وأكد أن الدولة على أرضها جميع الأديان، وهو البلد الوحيد الذى تحدث فيها الله، لذلك سيتم استغلال مقتطفات من كلامه عن مصر لاستقطاب الملايين من الأقباط لرحلة العائلة المقدسة.

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