كشف مصدر حكومي تونسي عن إقالة أكبر مسئولين محليين في ولاية تطاوين جنوبي البلاد التي تشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات شعبية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية اليوم السبت عن المصدر قوله إن المسؤولين اللذين كانا يتوليان هذين المنصبين تمت إقالتهما ، إضافة إلى مدير مدير إقليم الحرس الوطني بولاية تطاوين.

وأضاف المصدر ـ الذي طلب عدم كشف هويته ـ إن هناك إقالات أخرى قادمة لمسؤولين آخرين دون تقديم تفاصيل.

وقد قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين كل من محمد علي البرهومي واليا لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا أول للولاية.

وتم استقبال الشاهد في تطاوين الخميس الماضي بإضراب عام وهتافات تطالبه بالرحيل ، حيث وقعت اضطرابات منذ عدة أسابيع على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية.