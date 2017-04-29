قال محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن مصر خرجت من عنق الزجاجة على المستوى السياسى والأمنى، حتى فى ظل وجود بعض الإرهاب الذى يعجز عن تهديد كيان الدولة، فضلاً عن أنه ظاهرة عالمية، مؤكدا أن التحدى الحقيقى أمام الشعب؛ اقتصادى بامتياز، موضّحًا أن المصريين مبهرون فى التفاهم والتحمل لأجل غد أفضل.

وأكد “رشيد”، فى سلسلة تدوينات على موقع “تويتر”، أن مصر استعادت كامل المكانة العربية والدولية المستحقة بفعل قوة وإرادة شعبها وقيادتها، ولن تفرط أبدا فى تلك المكانة، وهى تعلم أن السيادة مكلفة، داعيًا الاشقاء العرب أن يكونوا أكثر جرأة وعزيمة لدعم مصر باستثمارات كثيفة، تعين اقتصادها وتوفر مردودًا جيدا.

وأوضح “رشيد”: “ليس هناك سوق واعد أكثر من مصر، وما هو مطلوب الآن بلورة حزمة مصالح اقتصادية مشتركة، وأسجل هنا بأحرف من ذهب الوقفة الشجاعة للسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والأردن، فهم الأهل الذين اعتبروا أن أمنهم القومى فى القاهرة”.