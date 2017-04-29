نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية وثائق استخباراتية إيطالية سرية تكشف تسلل قيادات وعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى أوروبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن عناصر “داعش” تسللت إلى أوروبا، عن طريق ليبيا، عبر برنامج صحي تشرف عليه حكومة الوفاق الوطني الليبية تحت قيادة، فايز السراج.

ويركز البرنامج الصحي على علاج الجنود التابعين والموالين للحكومة، في القارة الأوروبية.

وأشار التقرير الاستخباراتي، إلى وجود “شبكة معقدة” من العناصر، التي أدت إلى تسلل عناصر داعش إلى أوروبا متنكرين ضمن جرحى ليبيين.

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وأشارت الوثيقة، إلى أن الشبكة المعقدة تضم أفرادًا من “داعش”، وعناصر أخرى كانت تنتمي إلى جماعات إرهابية أخرى بخلاف “داعش”.

وأوضحت الوثيقة، التي نشرتها “الجارديان”، أن عمليات التسلل بدأت منذ عام 2015، وجميعهم تنكروا في صورة جرحى من الجنود الليبيين.

ودخلت معظم عناصر وقيادات داعش إلى أوروبا، بعدما تقدمت للمستشفيات بجوازات سفر ووثائق مزورة، وتكفلت المستشفيات والمراكز الطبية التي تشرف عليها حكومة الوفاق الوطني بإرسالهم للخارج للعلاج.

ويركز المشروع الصحي الذي تشرف عليه حكومة السراج، على تأهيل ورعاية الليبيين المصابين خلال الحرب، وبالأخص المشاركين في المعارك إلى صف حكومة الوفاق الوطني.

وتم دعم المشروع الصحي هذا من الغرب، وتكفلت بعض المراكز الطبية والمستشفيات الغربية برعاية عدد من الجنود الليبين.

وتحظى حكومة الوفاق الوطني بدعم من مجلس الأمن وبعض الدول الغربية.

وأشارت الوثيقة الاستخباراتية، إلى أنه لم تكتشف حتى الآن الاستخبارات الإيطالية عدد مقاتلي داعش الذي تسللوا بتلك الطريقة.

ولكن رجحت الوثيقة أن عناصر داعش المتسللة استعانت بعدد من المسئولين الليبيين الفاسدين وبعض الشبكات الإجرامية.

كما أن “داعش” استغلت أيضا سيطرتها على مكاتب الجوازات في سرت، منذ عام 2016، وتمكنت من سرقة نحو 2000 وثيقة وجوازات سفر.

وأوضحت الوثائق، أن مدينة “مصراتة”، تعد المركز الرئيسي لعمليات تهريب عناصر داعش إلى أوروبا.

وأشارت “الجارديان” إلى أن مصراتة لا تعد مركزًا لتسلل عناصر داعش فقط، بل هي موقع لتهريب كثير من الناس من ليبيا إلى أي بلد آخر.

ومضت الصحيفة قائلة: إن مصراتة أيضا موقع رئيس لعمليات الإتجار في جوازات السفر المزورة والهويات المزيفة للتغطية على الهويات الحقيقية لمقاتلي داعش وغيرها من التنظيمات المحظورة.

وأشارت الوثيقة الإيطالية، إلى أن معظم العناصر التي تتسلل إلى أوروبا تتجه إلى 4 دول رئيسية، وهي: “تركيا، ورومانيا، وصربيا، والبوسنة”، فيما تسعى عناصر “داعش” بعد تسللهم إلى تلك الدول إلى الانتقال سريعا إلى “فرنسا، وألمانيا، وسويسرا”.

وأوضحت “الجارديان”، أن معظم العمليات الإرهابية الأخيرة، التي تمت في أوروبا، كانت سبب عناصر تابعة لتنظيم “داعش” قادمين من ليبيا، وليس كما كان في السابق لعناصر قادمة من سوريا.

واختتمت قائلة: “كان لدى مهام برلين مثلا، علاقات مع عناصر من ليبيا، وحتى قائد هجمات باريس، عبد الحميد أبا عود، كان له علاقات بعملاء من داعش قادمين من ليبيا، كل تلك الخيوط لا تؤدي إلى لحقيقة واحدة أن داعش تسللت إلى أوروبا عن طريق ليبيا”.