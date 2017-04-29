 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 11:11 مساءً
روابط سريعة
مقتل 39 شخصا فى تحطم طائرة ركاب كوبية بعد اختفائها من الرادارات
تحطم طائرة‎

مقتل 39 شخصا فى تحطم طائرة ركاب كوبية بعد اختفائها من الرادارات

السبت، 29 ابريل 2017 09:52 م
متابعات

أفاد موقع “سايبر كوبا”، اليوم السبت، بتحطم الطائرة “أن-26” فى كوبا وعلى متنها نحو 39 راكبًا، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت وسائل إعلام كوبية أعلنت فى وقت سابق عن اختفاء طائرة ركاب من طراز “أن -26” تحمل نحو 39 شخصًا اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية فى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية، أن الطائرة التى تديرها شركة “إيروجافيوتا” غادرت مطار باراكوا الواقع فى شرقى كوبا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3