أفاد موقع “سايبر كوبا”، اليوم السبت، بتحطم الطائرة “أن-26” فى كوبا وعلى متنها نحو 39 راكبًا، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت وسائل إعلام كوبية أعلنت فى وقت سابق عن اختفاء طائرة ركاب من طراز “أن -26” تحمل نحو 39 شخصًا اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية فى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية، أن الطائرة التى تديرها شركة “إيروجافيوتا” غادرت مطار باراكوا الواقع فى شرقى كوبا.