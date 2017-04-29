هددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بمعاقبة إسرائيل “بلا رحمة، وبعقوبة مضاعفة ألف مرة” على ما رأت أنه “إيذاء لكرامة القيادة العليا” لبيونج يانج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية - في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الوكالة الرسمية) ـ : “في 25 أبريل ، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان خلال مقابلة إعلامية إن إسرائيل تتأثر بشكل مباشر بالمواجهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، وتجرأ ليبرمان على جرح كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية”.

وأضاف المتحدث : “إن الإرادة الصامدة وروح جنود الجيش وشعب كوريا الشمالية، تعطي عقابا بلا رحمة ومضاعفا ألف مرة لأي أحد يجرؤ على إيذاء كرامة قيادتهم العليا” ، واصفا التصريحات المشار إليها بأنها ” طائشة وسلوك دنيء وخبيث وتحدٍ خطير لكوريا الشمالية.

وكان ليبرمان قد صرّح ـ خلال مقابلة إعلامية، الأسبوع الماضي ، حول تأثر بلاده بالتوتر بين واشنطن وبيونج يانج على خلفية البرنامج النووي والصاروخي للأخيرة ـ بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون يقوض الاستقرار العالمي ، ” بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقال المتحدث الكوري: “إن إسرائيل هي الحائز غير القانوني الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة ، ولكنها تصيح بشأن التهديد النووي لكوريا الشمالية وتشهّر به كلما سنحت الفرصة، وهذه هي الحيلة للهروب من استنكار العالم ولعنته لإسرائيل كمعكِّرة للسلام في الشرق الأوسط ومحتلة للأراضي العربية ومرتكبة لجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف أن بلاده “انطلاقا من موقفها القائم على مبادئ تقدير الاستقلال والعدالة والسلام ، تدعم بشكل كامل كفاح الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة التي تتضمن استعادة الأراضي المحتلة وتأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس ، وكفاح الشعوب السورية والعربية الأخرى في الشرق الأوسط لحماية سيادتهم واستقرارهم وسلامهم”.

وتابع أن “السبب الجذري للموقف الخطير في شبه الجزيرة الكورية هو السياسة العدائية التي تزداد سوءا من جانب الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية والتهديدات النووية والعقوبات والضغط غير المتوقفين قرن بعد قرن”، على حد تعبيره.

وأضاف أن امتلاك بلاده أسلحة نووية “هو الممارسة المشروعة لحقها المبرر بالدفاع عن نفسها لمواجهة التحركات الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة ، والقوة النووية لكوريا الشمالية هي سيف العدالة العزيز الذي يدافع بحزم عن السلام في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة”.

واختتم تصريحاته ناصحا إسرائيل “بالتفكير مرتين في العواقب التي تستتبع حملتها الملطخة ضد كوريا الشمالية للتغطية على جرائم احتلال الأراضي العربية وتعكير عملية السلام في الشرق الأوسط”.