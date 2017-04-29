توج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، قبل 3 أسابيع من نهايته عقب الفوز بسداسية نظيفة على مضيفة فولفسبورج.

أحرز سداسية الفريق البافاري كل من: ديفيد ألبا في دقيقة 19 وروبرت ليفاندوفيسكي هدفيت في الدقيقة 36 و45 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف أرين روبن الهدف الرابع في دقيقة 66، وسجل توماس مولر الهدف الخامس في دقيقة 80، قبل أن يختتم جوشوا كيميج السداسية في دقيقة 85.

واستغل الفريق الأحمر تعثر فريق لايزبج صاحب المركز الثاني بالتعادل السلبي مع فريق إنجولشتات، ليصل الفارق إلى 10 نقاط قبل 3 أسابيع من نهاية الدوري.

وبهذا التتويج حصد فريق بايرن ميونخ لقب البوندسليجا للمرة رقم27 في تاريخه والخامس على التوالي.