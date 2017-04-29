شن الإعلامى خيرى رمضان، هجومًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد، قائلاً: “البلد دى فيها مشكلة ولازم الشعب ومسؤوليه يقعدوا تحت دش علشان يفوقوا.. ومحدش يصدق إن حكومة كاملة مش قادرة تعمل قانون من 3 سنوات”، مشددًا على أن هناك بعض الوزراء أجروا اتصالات هاتفية مع بعض نواب البرلمان لعمل جبهة مهمتها وقف إصدار قانون الاستثمار.



وأضاف “رمضان”، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، على فضائية “النهار One”: “بعض وزراء الحكومة لا يعلمون شيئًا عن السياسية، ولا يجيدون التعامل السياسى، ويبحثون عن مصالح وصلاحيات شخصية”، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلالها: “يا سيادة الرئيس؛ هناك عددًا من الوزراء بيحاربوا علشان قانون الاستثمار مايطلعش، لأن فيه ميغة عندهم فى الوزارات مش عاوزنها تطلع.. رسالتى لرئيس الجمهورية: منذ مارس 2015 ونحن نتحدث عن قانون الاستثمار، ونحن الآن فى نهاية أبريل 2017.. بس اللى أنا متأكد منه إن مجلس الوزراء شاف إن قانون الرياضة أهم فى دخول مجلس النواب عن الاستثمار.. حضرتك يا ريس مهتم ببناء بنية تحتية، ومشروعات قومية، وتسافر يمين وشمال وتقابل اقتصاديين، ونقترض من كل مكان حتى نشجع الاستثمار”.

