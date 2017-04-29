 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 11:05 مساءً
روابط سريعة
خيري رمضان: بعض وزراء الحكومة لا يعلمون شيئًا عن السياسية
الاعلامي خيري رمضان

خيري رمضان: بعض وزراء الحكومة لا يعلمون شيئًا عن السياسية

السبت، 29 ابريل 2017 09:59 م

شن الإعلامى خيرى رمضان، هجومًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد، قائلاً: “البلد دى فيها مشكلة ولازم الشعب ومسؤوليه يقعدوا تحت دش علشان يفوقوا.. ومحدش يصدق إن حكومة كاملة مش قادرة تعمل قانون من 3 سنوات”، مشددًا على أن هناك بعض الوزراء أجروا اتصالات هاتفية مع بعض نواب البرلمان لعمل جبهة مهمتها وقف إصدار قانون الاستثمار.


وأضاف “رمضان”، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، على فضائية “النهار One”: “بعض وزراء الحكومة لا يعلمون شيئًا عن السياسية، ولا يجيدون التعامل السياسى، ويبحثون عن مصالح وصلاحيات شخصية”، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلالها: “يا سيادة الرئيس؛ هناك عددًا من الوزراء بيحاربوا علشان قانون الاستثمار مايطلعش، لأن فيه ميغة عندهم فى الوزارات مش عاوزنها تطلع.. رسالتى لرئيس الجمهورية: منذ مارس 2015 ونحن نتحدث عن قانون الاستثمار، ونحن الآن فى نهاية أبريل 2017.. بس اللى أنا متأكد منه إن مجلس الوزراء شاف إن قانون الرياضة أهم فى دخول مجلس النواب عن الاستثمار.. حضرتك يا ريس مهتم ببناء بنية تحتية، ومشروعات قومية، وتسافر يمين وشمال وتقابل اقتصاديين، ونقترض من كل مكان حتى نشجع الاستثمار”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3