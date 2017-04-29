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تحطم طائرة كوبية من طراز " أنطونوف-25" على متنها نحو 40 شخصا
تحطم طائرة عسكرية في باكستان

تحطم طائرة كوبية من طراز " أنطونوف-25" على متنها نحو 40 شخصا

السبت، 29 ابريل 2017 09:42 م
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أفادت وسائل إعلام محلية كوبية ، بأن طائرة كوبية من طراز ” أنطونوف-25” تحطمت بعد أن اختفت من على شاشات الرادار ويعتقد أن على متنها نحو 40 شخصا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن تلك الوسائل قولها :”إن الطائرة تابعة لشركة “أيروغافيوتا” وكانت في رحلة من مطار مدينة باراكوا شرق كوبا فيما لم تعلن بعد معلومات عن مصير الركاب والطاقم”.

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