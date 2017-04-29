تحطم طائرة كوبية من طراز " أنطونوف-25" على متنها نحو 40 شخصا

أفادت وسائل إعلام محلية كوبية ، بأن طائرة كوبية من طراز ” أنطونوف-25” تحطمت بعد أن اختفت من على شاشات الرادار ويعتقد أن على متنها نحو 40 شخصا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن تلك الوسائل قولها :”إن الطائرة تابعة لشركة “أيروغافيوتا” وكانت في رحلة من مطار مدينة باراكوا شرق كوبا فيما لم تعلن بعد معلومات عن مصير الركاب والطاقم”.