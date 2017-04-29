لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بإمكانية تنفيذ بلاده عملية عسكرية “مباغتة” ضد الإرهابيين خارج الأراضي التركية.

وقال أردوغان ، تعليقا على عملية عسكرية محتملة خارج حدود بلاده ، : “نعلم جيدا ما نفعله عندما يحين الوقت ، قد نأتي بغتة في ليلة ما” ، وذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في إسطنبول ، بحسب وكالة الأنباء التركية (الأناضول).

وحول العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا ، قال الرئيس التركي: “قلنا إن مدينة منبج هي هدفنا المقبل في سوريا ، ونؤكّد أننا على استعداد لتنفيذ عملية الرقة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، لكن نقول للأصدقاء الأمريكيين لا تشركوا معكم في العمليات منظمات إرهابية” ، في إشارة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.

وعن مساعي بلاده لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي ، أكد الرئيس التركي أن أنقرة تطلب من الاتحاد التصرف بعدالة في مفاوضات العضوية ، معتبرا أن بروكسل تماطل بشأن عضوية تركيا منذ 64 سنة.