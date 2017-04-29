بالصور.. فضيحة مدوية جديدة لإسلام بحيريالسبت، 29 ابريل 2017 10:32 م
خاص-
مازالت سقطات الكاتب اسلام بحيري تتوالى فيما يخص اطروحاته التي يقدمها في الدين الإسلامي، وكان آخرها تصريحاته بشأن الإمام والعالم الجليل محمد عبده خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “كل يوم” هذا الإسبوع.
وكان بحيري قد تعمد اقتطاع حديث الإمام محمد عبده عن التعليم، وإخراجه عن سياقه وجعله ينصب حول العلوم الدينية والأئمة، حيث استخرج بحيري جزء من كلام العالم الجليل في كتابه “الاعمال الكاملة” وسردها مقروءة كالتالي: إذا كان لي حظ من عالم الصحيح الذي تذكر فإني لم أحصله إلا بعد عشر سنين أكنس من دماغي ما علق فيه من قذارة ما تعلته في الأزهر، وهو الآن لم يبلغ ما أريد من النظافة.
ورغم المناظرات التي خاضها بحيري مع رجال الدين الإسلامي التي كشفت فداحة أخطائه إلا أنه مازال مستمراً في نهجه وسقطاته، وذلك بعدما أزاح الشيخ عبدالله رشدي، اللثام عن حقيقة كلام الإمام محمد عبده عبر صفحته على “فيس بوك” بعدما اضطر إلى ذلك نتيجة إلغاء عمرو أديب مداخلته الهاتفية التي كانت مقررة في حلقة بحيري بداعي صغر سنه ومنصبه الحالي كإمام لمسجد السيدة نفسية رغم مؤهله الأزهري ودرجته العلمية.
وقال رشدي في رده على انتقاد الإمام محمد عبده للأزهر:
عـــاجل:
كلام الإمام محمد عبده الذي قيل لم يكن لمهاجمة العلوم الدينية التي هي في الأزهر ولكن لإصلاح ” البرامج التعليمية ” فقط لا غير ، أما العلوم الدينية والأئمة فهذا هو موقف الإمام محمد عبده منهم.
- دفاع الإمام محمد عبده عن الأئمة الأربعة.
-ده على من يقول “أنا بفهم زي الشافعي” !
-يحكم على من يتطاول على الأئمة بأنه منافق !!!
قال الشيخ الإمام رحمه الله:” إن في الطلبة من يحط من مقام الأئمة وينكر عليهم مراتب الاجتهاد، ونعرف أن كثيراً من الطلبة يختلف إلى من لا دين له، ويخوضون معهم فيما لا يليق، لا متعلقاً بالأئمة فقط، لكن قد يصعدون إلى ما هو أعلى وأقدس، وهو شيء يشتكي منه طلاب الإصلاح ويحاولون دفع ضرره بتعليم الطلبة تاريخ سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن الذي يخدع الطالب ذلاقة لسان المنافق وجهل الطالب ونقص علمه، فتروج عنده الأباطيل بسهولة ولو علم حال من مضى من سلفه كان من السهل عليه أن يهدي الضال لا أن يتبعه في ضلاله، فهل يسمح الشيخ بتعليم تاريخ السلف في الأزهر حتى يعرف الطلبة من أحوال الأئمة ما يدفعون به المطاعن فيهم؟ وهل علم الأستاذ أحداً من هو الإمام الشافعي؟ وكيف حصل العلم؟ وكيف عمل على نشره في الآفاق؟ وكيف كان يعيش في بعد عن مشاغبات الخاصة
وغوغاء العامة؟ مع الوقوف على أحوالهم وتقرير الأحكام بما يتفق مع مصالحهم في شؤون دينهم ودنياهم؟ فليطلعني حفظه الله على واحد أخذ عنه هذه السيرة الجليلة، سيرة الإمام الشافعي، محررة بما صح من الأخبار “.
*الإمام محمد عبده بريء من نفاقكم وكذبكم، مهما حاولتم التزييف فلابد لنور العلم أن يكشف عبثكم.. عيب !
ليس هذا فحسب فرغم تفسير العلماء مراراً وتكراراً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى)، إلا أن بحيري أقحمه وأصر على إضافة صبغة الإعتداء والهجمية في الحديث والربط بين ما تفعله داعش، ما يدل على قيامه بعملية تدليس وتزييف متعمدة.
وكان رشدي قد سبق وأن فسر الحديث من منطلق قواعد النحو باللغة العربية في احدى لقائته الفضائية قائلاً إن كلمة قتال نحوياً على وزن فعال، وتعني وجود معركة قائمة بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام خاض ذلك القتال أو المعركة لرد الهجوم عليه وليس للإعتداء أي كان في حالة دفاع عن النفس وليس تعدي، بينما سيكون معنى الاعتداء صحيحاً لو استخدم الحديث لفظ “أمرت أن أقتل” بدلاً من “أقاتل”، فوجود حرف في الكلمة غير معنى تماماً.
وفي هذا الإطار، وجه رشدي رسالة إلى من كل يتحدث في الدين بدون علم أو دراسة على لسان الإمام محمد عبده نفسه، من خلال تساؤل طرحه، كالتالي:
هل الكلام في الدين يكون لغير المتخصصين وبدون دراسة؟.. يجيب الإمام محمد عبده قائد مدرسة الإصلاح في الأزهر قائلاً:
“لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف، وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهله للفهم، كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبها، وأحوال العرب خاصة في زمان البعثة، وما كان الناس عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع من الحوادث قبل نزول الوحي، وشيء من الناسخ والمنسوخ من الآثار، فإن لم تسمح له حاله بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من الكتاب والسنة فليس عليه إلا أن يسأل العارفين بهما “
1/ علم النحو 2/ علم الصرف 3/ علم البلاغة 4/ علم الأدب 5/ تاريخ العرب 6/ سيرة الصحابة 7/ أسباب نزول القرآن 8/ الناسخ والمنسوخ.
اجمع هذه العلوم ثم تعال وتكلم في الدين، أما بدونها فلا، لأن الكلام بجهل مفسدة كبرى، الإمام محمد عبده يطالبك أن تتعلم قبل أن تتكلم.
#الأزهر_قادم
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