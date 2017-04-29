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بعد إحراجها له.. أحمد حلمي يجبر نجوى كرم على تقبيله
أراب جوت تالنت

بعد إحراجها له.. أحمد حلمي يجبر نجوى كرم على تقبيله

السبت، 29 ابريل 2017 09:21 م

أجبر الفنان أحمد حلمي، المطربة اللبنانية نجوى كرم، على تقبيله، بعد أن تعرض لموقف محرج على مسرح “أراب جوت تالنت” أثناء تقديم مذيعي البرنامج أعضاء لجنة التحكيم للجمهور، للترحيب بهم على المسرح.

وعندما قام حلمى بمصافحة الفنانة نجوى كرم وتقبيلها على المسرح، أعطته نجوى قبلة واحدة، وابتعدت عنه، فمسك حلمي بيدها واجبرها على تقبيله في الناحية اليسرى.

جاء ذلك في الحلقة الثالثة المباشرة من الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب “أراب جوت تالنت”، الذي يذاع على فضائيات MBC 4.

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