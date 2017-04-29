بعد عدة أيام من وصول رياض محمد إلى أمريكا عام 2011، أخذه أحد معارِفه جانباً وقال له: “قد يزعجك ما أقول، ولكنَّي أقدم لك هذه النصيحة لمساعدتك”، وكانت النصيحة: لا تستخدم “محمد” كاسمك القانوني في الولايات المتحدة.

محمد هو صحفي استقصائي عراقي أمريكي، جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ، وكان يستخدم اسم “رياض محمد” في الكتابة للصحف منذ عام 2008، وكان متردداً بشأن تغيير ذلك، لكن إن عدنا إلى الوراء بعد سنواتٍ من ذلك، يقول محمد إنًّه يتمنى لو أنَّه عمل بنصيحة صديقه، وأضاف: “إذا كانًّ الأمر بيدي، ما كنتُ لأحتفظ بهذا الاسم بسبب كل التعقيدات التي واجهتُها، فقد أضر بحياتي العاطفية، وإمكانياتي في العثور على شقة، وعملي، وكل شيء.”

يُعَد اسم محمد اسماً شهيراً لدى العائلات المسلمة، لكن نظراً لصعود المشاعر المعادية للمسلمين في الدول الغربية، لا يُعَدُّ اسم محمد دائماً اسماً من السهل التعايش معه،

وفي محاولةٍ لتبديد بعض التعليقات التي وُصِم بها الاسم، شارك رياض و14 شخصاً آخرين من مختلف مناحي الحياة في مشروعٍ مُصوَّر باسم “أنا محمد”، يهدف إلى نشر قصصٍ لأنًّاسٍ من مختلفِ الأعمار والأجناس والقوميات يحملون الاسم ذاته.

ويقوم على المعرض ثلاث أشخاص؛ هم أنجلي كولور، وهي ناشِطةٌ سريلانكية كندية في مجال الصحة العالمية وحقوق الأنسان، وجيفري إنجولد، وهو بريطاني كندي يعمل في مجال العلاقات العامة للشركات، ونرمين حيدر، وهي مسلمة باكستانية أمريكية تعمل حالياً في مجال الصحة والتنمية العالمية، وجميعهم مهتمون بمعالجة قضية معاداة المهاجرين والمشاعر المعادية للمسلمين في الغرب.

وقالت نرمين حيدر “مثل الكثير من المسلمين في أمريكا، شعرتُ بحزنٍ بعد الانتخابات الرئاسية، وتسبَّب الأمر في معاودة كل ذلك القلق الذي كان ينتابني حيال سلامة وأمن عائلتي، فبعد ما يقرب من عقدين من خطاب كراهية الإسلام في أميركا، يستحضر الناس تلقائياً صورة الإرهاب عندما يرون شخصاً مسلماً”، وكجزءٍ من التجربة، التي جرت في وقتٍ سابق من هذا العام، تقدَّمت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالسيرة الذاتية لمُرشَّحين وهميين، يُدعى أحدهما آدم هينتون، والآخر محمد علام، من أجل شغل 100 فرصة عمل متوفِّرة، ومع أنًّ مستويات المرشحين متماثلة في المهارات والخبرات، حصل آدم على 12 مقابلة، في حين حصل محمد على أربعة.

فرصة الأسماء المسلمة أقل 3 مرات

وتشير النتائج إلى أنّ الشخص الذي يحمل اسماً مسلماً في سيرته الذاتية تكون فرصة دعوته لإجراء مقابلة تتعلَّق بالوظيفة أقل بثلاث مرات من الأشخاص الآخرين، ووجد تقريرٌ صدر عام 2015 عن معهد ديموس، وهو مركز أبحاث بالمملكة المتحدة، أنًّ المسلمين البريطانيين أقل تمثيلاً في الوظائف الإدارية والمهنية من أي مجموعةٍ دينية أخرى، وأيضاً عاطلون عن العمل وغير نشطين اقتصادياً بشكلٍ غير متناسب.

وعزا الباحثون هذا إلى الاختلافات في الخصائص الديموغرافية، والتحصيل العلمي، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية، وعوامل أخرى، كان جزء من ذلك يعود إلى “التمييز في عمليات التوظيف”، وأوصى مركز الأبحاث أرباب العمل الأكبر بالتحرك تجاه قبول السير الذاتية المجهولة (وهي السير الذاتية التي تُحجَب فيها البيانات الشخصية عن أرباب العمل والمسؤولين عن التوظيف من أجل تقليل احتمالات التمييز).

وفي الولايات المتحدة، وجد الباحثون أنًّ تحديد المسلمين لهُويتهم في السير الذاتية قد يؤدي إلى الحصول على فرص عملٍ أقل، وفي دراساتٍ نُشرت عامي 2013 و2014، أرسل باحثون في جامعة كونيتيكت سيراً ذاتية مزيفة لوظائف للمبتدئين نُشرت على موقع التوظيف “كارير بيلدر”، تضمن بعضها إشاراتٍ دينية، ووجد الباحثون أنًّ السير الذاتية التي حددت هُوية مقدم الطلب على أنَّه مسلمٌ بطريقةٍ ما، على سبيل المثال بالإشارة إلى أنَّ الشخص الباحث عن العمل كان عضواً في ناد إسلامي بالحرم الجامعي، كانت احتمالات حصولها على ردٍ من جانب أرباب العمل المحتملين أقل بكثير مقارنةً بالجماعات الدينية الأخرى.

وبالنسبة لرياض، فإنّ الصور النمطية عن الذين يحملون اسم محمد تعكس الافتقار إلى الفهم والتعليم، وأضاف أن هناك حوالي 3 ملايين مسلم أمريكي، وربما يحمل الكثير منهم اسم محمد، ولا يمكن أن يكونوا جميعاً إرهابيين أو يُشتبه بأنَّهم إرهابيون، ويجب أن تكون هناك حملة توعية في النظام التعليمي، وفي وسائل الإعلام، لتوضيح ذلك للناس.

ويأمل القائمون على المعرض في أنًّ يوفر نشر قصص هؤلاء الذين يحملون اسم محمد سرديةً مضادة لظاهرة الإسلاموفوبيا السائدة في الولايات المتحدة، وقالت نرمين “آمل أن نتمكن من خلال هذا المعرض من إظهار أنًّ المسلمين مثلهم مثل غيرهم من الناس، لديهم حيوات معقَّدة وأعمال مثيرة وتحديات يومية”، وإليك، بعض الصور والقصص من معرض “أنا محمد”، الذي افتُتِح في مدينة نيويورك السبت الماضي، 22 أبريل.للمشاهدة .انقر هنا.