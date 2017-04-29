قال القس الطبيب أكرم لمعي، رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، إن بابا الفاتيكان يجسد المحبة خلال تصرفاته ولا يتحدث عنها فقط.

وأضاف “لمعي” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم السبت، أن هناك صليب ذهب يرتديه كل من يتولى بابا الفاتيكان ولكن الباب الحالي رفض ارتدائه لأنه لا يرغب في وضع حاجز بينه وبين الناس، مشددا على أنه يحرص على ارتداء ملابس بسيطة.

وأكد أن زيارة البابا للأزهر كانت من أهم ما قام به البابا، لأن الأزهر هو المخول بالتفسير الصحيح للقرآن بعد الأخطاء التي ترتكبها داعش في تفسيره.