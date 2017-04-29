جامعة كفر الشيخ تحصل على مشروعات علمية مشتركة مع جامعة اسكتلنديةالسبت، 29 ابريل 2017 08:59 م
أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري حصول الجامعة هذا العام على عدد من المشروعات العلمية الدولية، منها: مشروع علمي مشترك مع جامعة إستيرلينج بإسكتلندا لزيادة مناعة الأسماك في 45 مزرعة سمكية حكومية وأهلية بتمويل يبلغ ثلاثة ملايين جنيه من الجانب الإسكتلندي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة في الاحتفال بالعيد الـ11 للجامعة، اليوم السبت، تحت عنوان “يوم الوفاء”، بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، وسكرتير عام المحافظة المهندس راضي أمين، والمستشار العسكري للمحافظة العميد سامح الطنوبي، ووكيل مطرانية كفر الشيخ القمص بطرس بسطوروس.
وقال رئيس الجامعة ، إن الجامعة بدأت مسيرتها بثمان كليات، وأصبحت في غضون الخمس سنوات الماضية 19 كلية ومعهدا علميا، موضحا أن ذلك جاء وفق بيئة تعليمية محفزة لأبنائها الطلبة، وفق أفضل معايير الجودة العالمية والبرامج الأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، سعيا لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع، واحتياجات سوق العمل من الكوادر المتميزة والقادرة على تحمل المسئولية.
وأشار إلى اكتمال البنية التحتية لعدد من الكليات ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا، مع توافر المنشآت المتطورة والإمكانيات الحديثة، وتطوير وإنشاء المدن الجامعية وتطوير وزيادة سعة المطعم المركزي بالجامعة لمواجهة الإقبال المتزايد من الطلاب للقبول بالجامعة، لافتا إلى أن إنشاء الكليات الجديدة بالجامعة والفريدة بالمنطقة والنابعة من احتياجات المجتمع كان له انعكاسات إيجابية على المحافظة اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى جذب السياحة التعليمية والعلمية التي تعتبر صناعة هامة وواعدة.
وكشف القمري عن حصد الجامعة هذا العام المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والثاني عربيا و52 عالميا في تصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة، كما تبوأت الجامعة المركز الثاني في النشر العلمي والرابع في الاستشهاديات على مستوى الجامعات المصرية.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء معهد العلوم وتكنولوجيا النانو بالجامعات المصرية الذي يعتبر ثاني معهد بالجامعات العربية والإفريقية، وإنشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ، وهو أول معهد في المنطقة العربية والإفريقية، ليضع مصر في مقدمة الدول التي تهتم بهذا المجال الحيوي الذي يساهم بفاعلية في مجال الصحة وفي التنمية الاقتصادية للبلاد وتقليص الفجوة الموجودة بين مصر والعالم المتقدم في مجال اكتشاف وتطوير الدواء.
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