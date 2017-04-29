 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 09:42 مساءً
روابط سريعة
تصاعد أزمة هند والفيشاوي بعد طلب حضانة سمية الألفي لحفيدتها
سمية الألفي

تصاعد أزمة هند والفيشاوي بعد طلب حضانة سمية الألفي لحفيدتها

السبت، 29 ابريل 2017 08:55 م

تصاعدت الأزمة مجددًا بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي وبين طليقته هند الحناوي بسبب ابنتهما لينا، بعد أن تقدمت الفنانة سمية الألفي بدعوى قضائية لضم حضانة حفيدتها.

سمية اعتمدت في دعواها على أساس زواج هند الحناوي، وطالبت بضم حفيدتها لينا لحضانتها، وقال محامي هند الحناوي إن سمية لا حق لها بهذه الدعوى في وجود والد الحفيدة أحمد الفيشاوي، وخاصة أنه تنازل عن حضانتها.

محامي هند الحناوي قال إنه أقام 3 دعاوي قضائية ضد الفيشاي أولها إلزامه بنفقة ابنته، وبتوفير مصروفاتها المدرسية، وبتوفير مسكن لها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3