تصاعدت الأزمة مجددًا بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي وبين طليقته هند الحناوي بسبب ابنتهما لينا، بعد أن تقدمت الفنانة سمية الألفي بدعوى قضائية لضم حضانة حفيدتها.

سمية اعتمدت في دعواها على أساس زواج هند الحناوي، وطالبت بضم حفيدتها لينا لحضانتها، وقال محامي هند الحناوي إن سمية لا حق لها بهذه الدعوى في وجود والد الحفيدة أحمد الفيشاوي، وخاصة أنه تنازل عن حضانتها.

محامي هند الحناوي قال إنه أقام 3 دعاوي قضائية ضد الفيشاي أولها إلزامه بنفقة ابنته، وبتوفير مصروفاتها المدرسية، وبتوفير مسكن لها.