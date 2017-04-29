أقلعت مساء اليوم السبت، الطائرة الثالثة الجديدة التي تسلمتها مصرللطيران من طراز البوينج B737-800 NGs من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الأمريكية في طريقها إلى القاهرة وعلى متنها وفد الشركة المكلف بإنهاء إجراءات استلامها لتنضم إلى أسطول مصر للطيران، ضمن خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية.

وقبل إقلاع الرحلة التى تحمل رقم Ms 8585 وتسجيل حروفSU-GEH ورقم مسلسل MSN63800 تم إنهاء كل الاعتمادات اللازمة للطائرة ومنها تفتيش إدارة الطيران المدني الأمريكي FAA والموافقة علي التصدير يليها اعتماد سلطة الطيران المدني المصري، وتم تحميل كل بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة الكمبيوتر بالطائرة وغيرها من تجهيزات مصرللطيران.

هذا وسوف تتوقف الطائرة ترانزيت بمطار جزيرة كفلالفيك بالمحيط الأطلنطى للتزود بالوقود بعد رحلة طيران 7 ساعات تليها 6 ساعات من الطيران لتصل إلى مطار القاهرة .