نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما تناولته بعض وسائل الإعلام من عرض مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين تتعلق بتخفيض سن التقاعد للقضاة على المجلس .

وأكدت الأمانة العامة للنواب في بيان لها اليوم عدم صحة ما تردد أيضا عن عرض مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر الشريف، على مجلس النواب أو لجانه حتى الآن .