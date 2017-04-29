 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 09:43 مساءً
روابط سريعة
"النواب" ينفي عرضه قوانين تتعلق بخفض سن تقاعد القضاة
صلاح حسب الله عضو مجلس النواب

"النواب" ينفي عرضه قوانين تتعلق بخفض سن تقاعد القضاة

السبت، 29 ابريل 2017 08:53 م

نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما تناولته بعض وسائل الإعلام من عرض مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين تتعلق بتخفيض سن التقاعد للقضاة على المجلس .

وأكدت الأمانة العامة للنواب في بيان لها اليوم عدم صحة ما تردد أيضا عن عرض مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر الشريف، على مجلس النواب أو لجانه حتى الآن .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3