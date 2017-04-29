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دينا تنفي أي خلاف مع هيفاء وهبي: ابعدوا عننا شوية
الراقصة دينا

دينا تنفي أي خلاف مع هيفاء وهبي: ابعدوا عننا شوية

السبت، 29 ابريل 2017 08:50 م

بعد انتشار أخبار حول حدوث خلاف بين الفنانة الاستعراضية دينا والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسل “الحرباية”.. نفت دينا، وقوع أي خلافات بينها وبين هيفاء أثناء تصوير المسلسل، الذي يجمعهما في رمضان المقبل.

وقالت «دينا»، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مزنوق فين”، الذي يقدمه صبري زكي وفرح شيمي، على راديو “إينرجي”: «العلاقة بيني وبين هيفا وهبي جيدة»، وأضافت: «مفيش خلافات وابعدوا عننا شوية».

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