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موسكو: واشنطن تنتهك معاهدتي الحد من الانتشار النووي وتقليص الصواريخ

موسكو: واشنطن تنتهك معاهدتي الحد من الانتشار النووي وتقليص الصواريخ

السبت، 29 ابريل 2017 08:47 م

حملت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، المسئولية عن إشراك دول أوروبية غير نووية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مهمات نووية مشتركة، معتبرة أن هذا يشكل انتهاكا لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم /السبت/ أن هذه المهمات تشمل عناصر للتخطيط النووي والتدريب على المهارات العملية لاستخدام السلاح النووي، مع توظيف طائرات حاملة وأطقمها والبنية التحتية للمطارات والخدمات البرية لدول “الناتو غير النووية”.

وأضاف البيان “أن هذا يشكل انتهاكا صارخا للمادتين الأولى والثانية لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي”، مشيرا إلى أن الخطط الأمريكية لنشر منظومات قادرة على إطلاق صواريخ “توموهاوك” في بولندا تشكل انتهاكا صارخا لمعاهدة تقليص الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

واتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة بتقدم معلومات كاذبة بشأن وفائها بالتزامات معاهدة تقليص الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وتجاهل المخاوف الروسية.

ع أ إ/ع ع

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