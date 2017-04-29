حقّق فريق لاس بالماس فوزًا كبيرًا على ضيفة فريق ريال بيتيس 4-1، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

أنهى فريق الكناري الشوط الأول بتقدمه بهدف فيسينتي غوميز في دقيقة 44، وفي الشوط الثاني أضاف الغاني كيفن برنس بواتنيج تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في دقيقة 49، وعزز جونثان فيرا الفوز بإحرازه الهدف الثالث في دقيقة 62، واختتم لاعب ريال مدريد السابق خيسي رودريجز الأهداف بتسجيله ضربة جزاء في دقيقة 83، قبل أن يقلص رافا نافارو النتيجة بإحرازه هدفا حفظ ماء الوجه لبيتيس في دقيقة 88.

وبهذا ارتفع رصيد لاس بالماس، إلى نقطة 38 في المركز الـ13، بينما ظل ريال بيتيس في المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.

