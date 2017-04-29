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فيديو يسخر من مارين لوبان يثير جدلا واسعا في فرنسا
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فيديو يسخر من مارين لوبان يثير جدلا واسعا في فرنسا

السبت، 29 ابريل 2017 08:45 م

نشر برنامج “جينجول” فيديو ساخرا من المرشحة للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، ومشروعها الرئاسي المثير للجدل القائم على طرد الأجانب من أجل توفير فرص عمل أكثر للفرنسيين.

وحقق الفيديو رواجا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

البرنامج الفرنسي الشهير بالمجسمات الساخرة من الشخصيات السياسية، سخر من برنامج مارين لوبان الذي تحاول به استقطاب الفرنسيين، موضحا أن غالبية المهاجرين الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا يعملون في وظائف دنيا وخدمية.

ويبدأ الفيديو الساخر بحديث لمارين لوبان تتحدث للفرنسيين:” أعزائي الوطنيين، أنتم عاطلون عن العمل تعانون من المهاجرين الكثيرين الذين يستولون على عملكم”، قبل أن تضيف:” إذا حسنا، بفضل الجبهة الوطنية وسياستها الهادفة إلى صفر مهاجرين، فعليكم أن تسعدوا”.

وتابعت لوبان “المقلدة”:” عمل هذا المهاجر النيجيري، عامل النظافة، سيكون لكم”، وكذلك عمل هذا العامل السيرالينكي، الذي يغسل الأطباق في مطعم، سيكون لكم أيضا”.

وأضافت:” لقد حلمتم ايها الفرنسيون بأن تحملوا جوال الاسمنت الخمسين كيلو على أكتافكم بدلا من هذا العامل الأجنبي الذي يحمله، أنا سأحقق حلمكم”.

واستطردت:” كل هذه الوظائف ستكون لكم قريبا، فبالتصويت للجبهة الوطنية، فكأنكم تقولون لما يحدث حاليا:هذا يكفي”.

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