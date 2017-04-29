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أتليتكو مدريد يسحق لاس بالماس
اتليتكو مدريد - ليستر سيتي 3

أتليتكو مدريد يسحق لاس بالماس

السبت، 29 ابريل 2017 08:39 م

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا كبيرًا على فريق لاس بالماس، بخماسية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع رقم 35 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
أفتتح كيفن جاميرو أهداف اللقاء مبكرا في دقيقة الثانية، وأضاف ساول نيغويز الهدف الثاني في دقيقة 17، قبل أن يعود جاميرو ويحرز الهدف الثالث للأتليتي في دقيقة 18 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الغاني كيفن برنس بواتنج في دقيقة 65 ليستغل الروخس بلانكوس النقص العديد بتسجيل الهدف الرابع عن طريق توماس بارتي في دقيقة 72، قبل أن يختتم فرينادو توريس مهرجان الأهداف في دقيقة 91 من الوقت بدل الضائع.
وبهذا الانتصار انفرد أتليتكو مدريد بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 39 في المركز الـ14.

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