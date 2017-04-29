أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده قرب مدينة الموصل العراقية متأثرا بجراحه إثر انفجار عبوة ناسفة.

وذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز بالعربية” مساء اليوم السبت، دون المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعطى مؤخرا الجيش الأمريكي سلطة تحديد مستويات القوات في العراق وسوريا ، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ذلك ، ولكنها كشفت أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستويات القوات الأمريكية.